نقل 4 أسرى من الفلسطينيين المحررين إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 01:29 مساءً - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن طواقمه نقلت 4 أسرى محررين إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية.

وجاءت تصريحات الهلال الأحمر بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوة تابعة له وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، داخل قطاع غزة، تسلمت المحتجزين الثلاثة الذين أطلقت حماس سراحهم في وقت سابق من اليوم.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوته سلمت المحتجزين المفرج عنهم من الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة السادسة للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن وحدة خاصة من الجيش والشاباك، ترافق المحتجزين الثلاثة إلى إسرائيل، حيث يخضعون لفحوص طبية أولية.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي المحتجزين الثلاثة، وهم الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن.

وتشمل الدفعة السادسة إفراج إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 36 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد.