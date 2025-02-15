حماس تسلم المحتجزين الثلاثة بالدفعة السادسة إلى الصليب الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 12:32 مساءً - سلَّمت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، إلى مسؤولي الصليب الأحمر الدولي، المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين شملتهم الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وأظهرت لقطات حية بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، مراسم تسليم المحتجزين الثلاثة، إذ بدأت بتوقيع ممثلة الصليب الأحمر، على وثيقة استلامهم، فيما وقع أحد عناصر حماس على قرارات الإفراج عنهم، ثم انتقل المحتجزون إلى منصة التسليم، لتسلم قرارات الإفراج عنهم، وبعض الهدايا، ومنها إلى سيارات الصليب الأحمر تمهيدًا لنقلهم إلى تل أبيب.

شملت القائمة، الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، وساجي ديكل حن، ويائير هورن، وفي المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيرًا فلسطينيًا، بينهم 36 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا في غزة، في مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، وتم حتى الآن الإفراج عن 16 محتجزًا إسرائيليًا و765 أسيرًا فلسطينيًا على خمس دفعات.