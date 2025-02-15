سيارات الصليب الأحمر تتوجه إلى موقع تسلم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 10:28 صباحاً - قال مسؤول مشارك في عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين في غزة، لـ"رويترز"، إن فريقًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع في طريقه إلى موقع تسلم المحتجزين الثلاثة المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت.

وهذه هي الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طواقم الصليب الأحمر اتجهت إلى نقطة التسليم، وأشارت إلى أن تسليم المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة للصليب الأحمر سيتم بمكان واحد في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية قد يفرج عنه اليوم، ضمن الدفعة السادسة لصفقة التبادل.

وشهد قطاع غزة، استعدادات لتنفيذ دفعة التبادل السادسة، والتي تشمل تسليم ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 معتقلًا فلسطينيًا.

وكانت حماس كشفت، عن أسماء ثلاثة محتجزين هم: يائير هورن والأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل حن والروسي الإسرائيلي ألكسندر تروفانوف، وفقًا لما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وبموجب الاتفاق الذي تمتد مرحلته الأولى 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا في غزة، في مقابل 1900 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، وتم حتى الآن الإفراج عن 16 محتجزًا إسرائيليًا و765 أسيرًا فلسطينيًا على خمس دفعات.