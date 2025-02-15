رئيس لبنان يتعهد بمعاقبة منفذي الهجوم على موكب يونيفيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 09:31 صباحاً - تعهَّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، بمعاقبة منفذي الهجوم على موكب قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" أمس الجمعة، الذي أسفر عن إصابة ضابطين في القوة الدولية، أحدهما نائب قائدها.

وقال "عون"، اليوم السبت، إن ما حدث الليلة الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، ولا يمكن السماح بتكرارها، وأشار إلى أن القوى الأمنية لن تتهاون مع أية جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد، بحسب الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية.

وتابع "عون" آخر التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع.

كما شدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء الذي باشر تحقيقاته الميدانية".

وأهاب الرئيس اللبناني بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة، مشددًا على أن التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلميًا.

كما أكد أن" القوى الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن إذا تجاوزت ردود الفعل الحدود المسموح بها، خاصةً إذا شكَّلت تهديدًا لأمن المواطنين وسلامتهم".

وقطع محتجون طريق مطار بيروت، ردًّا على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي وأضرموا النيران فى ثلاث سيارات تابعة لقوات حفظ السلام "يونيفيل"، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.