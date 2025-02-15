استعدادات في غزة لإطلاق سراح 3 إسرائيليين ضمن صفقة التبادل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 08:25 صباحاً - يشهد قطاع غزة، استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم ثلاثة محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 369 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا، وذلك في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، فإن المحتجزين الثلاثة الذين سيتم تسليمهم هم يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف من غزة، بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ ما يقرب من شهر.

وقالت حركة حماس، إن المحتجزين الثلاثة سيتم إطلاق سراحهم مقابل 369 سجينًا ومعتقلًا فلسطينيًا، الأمر الذي يخفف المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يومًا.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

وعند إتمام تسليم هذه الدفعة، وهي السادسة، تكون "حماس" سلمت 19 محتجزًا إسرائيليًا ضمن صفقة التبادل الحالية، التي تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومين بالمؤبد.