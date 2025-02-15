انطلاق أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن» بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الكويتى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 فبراير 2025 02:26 صباحاً - انطلقت اليوم الجمعة، أعمال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة وفد من دولة الكويت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله إلى جانب أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة و100 وزير خارجية ودفاع إضافة إلى ممثلي عشرات المنظمات غير الحكومية والشخصيات البارزة من عالم الأمن والسياسة والاقتصاد.

وافتتح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أعمال المؤتمر بإلقاء خطاب استهله بإدانة حادث دهس شهدته مدينة (ميونيخ) أمس الخميس.

وأعرب شتاينماير عن أمله في أن يتمكن المشاركون في دورة هذا العام من إدارة حوار مبني على الاحترام من أجل مناقشة الأزمات والصراعات الدولية.

وأكد أن العالم والشركاء يستطيعون الاعتماد على ألمانيا رغم الانتخابات المبكرة التي ستجرى في 23 فبراير الجاري وما لذلك من تبعات على الفراغ الحكومي الذي تعيشه ألمانيا.

كما لفت شتاينماير إلى الحرب الأوكرانية وإلى أهميتها من الناحية الأمنية بالنسبة لأوروبا، قائلا إن هذه الحرب وضعت أوروبا أمام تحديات أمنية جديدة.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة بخصوص نفقات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال شتاينماير إن بلاده ستتحمل مسؤولياتها في هذا الخصوص، وناشد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إشراك الأوروبيين في جميع المناقشات التي تسبق اتخاذ القرارات الأميركية.

كما ناشد شتاينماير الأوروبيين والولايات المتحدة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا من أجل مساعدتها على مواجهة ما وصفه بـ «العدوان الروسي».

وحول التطورات في الشرق الأوسط انتقد الرئيس الألماني تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن إعادة توطين سكان غزة قائلا إنه لمس معارضة شديدة لهذه الخطط خلال زيارة قام بها للأردن أخيرا.

وختم الرئيس الخطاب بالدعوة إلى ضرورة حماية الديمقراطية الليبرالية، ووجه انتقادات للأحزاب اليمينية الشعبوية التي تحاول تقويض الأسس الديمقراطية.

من جانبه رحب رئيس المؤتمر كريستوف هويسغن بالحضور مستهلا خطاب الترحيب بتخصيص دقيقة صمت على ضحايا حادث الدهس في (ميونيخ).

وأكد هويسغن دور مؤتمر ميونيخ للأمن في «تقريب وجهات النظر» والحوار من أجل التوصل لحلول لكثير من الصراعات التي يشهدها العالم وللتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي.