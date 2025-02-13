وزير المالية ومحافظ دولة الكويت في صندوق (ايفاد) تلقى كلمة امام اجتماع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 03:31 مساءً - أكدت دولة الكويت أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) في مجال مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي حول العالم.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ دولة الكويت في صندوق (ايفاد) نورة الفصام أمام الاجتماع الثامن والاربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي الذي يعقد في العاصمة الايطالية روما يومي 12 و13 فبراير الجاري.

كما أعربت الفصام عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات المتينة التي تربطها بصندوق (ايفاد) وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسة مالية دولية معنية بالتصدي للجوع والفقر في المجتمعات الريفية والاستثمار في السكان الريفيين وتمكينهم من تحسين أمنهم الغذائي ودخلهم وقدرتهم على الصمود.

ويرأس وفد دولة الكويت الوزير الفصام بحضور سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني.

ويشارك في الاجتماع المدير العام بالوكالة المحافظ المناوب لدولة الكويت في صندوق (ايفاد) وليد البحر ومراقب ادارة العمليات لشؤون المنظمات عضو المجلس التنفيذي في الصندوق خالد الخالد.

وجرى على هامش الاجتماع عقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع ملك ليسوتو ورئيس سيراليون وعدد من الوزراء والادارة التنفيذية للصندوق لبحث سبل تفعيل مجالات التعاون والعمل المشترك لاسيما في مجال تمويل المشاريع التنموية المشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية بين الجانبين.