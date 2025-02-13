دوت الخليج -

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، بعدما سجلت هبوطا بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية. ارتفاع طفيف لأسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس، بعدما سجلت هبوطا بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، ليصل إلى 2905.12 دولار للأوقية (الأونصة). كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، لتصل إلى 32.26 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.

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