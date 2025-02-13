تعاون إنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 02:25 مساءً - أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع برنامج الأغذية العالمي بهدف إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية التي يتواجد فيها الطرفان والتنسيق الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.

ووقع المذكرة نيابة عن الصندوق مديره العام بالوكالة ونائب محافظ الكويت لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وليد البحر، ونيابة عن برنامج الأغذية العالمي رئيسه التنفيذي سيندي ماكين، وذلك بحضور سفير دولة الكويت لدى إيطاليا ناصر القحطاني والممثل الدائم لدولة الكويت لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يوسف الجحيل على هامش الاجتماع الـ48 لمجلس محافظي (ايفاد) الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما يومي 12 و13 الجاري.

وتسري هذه المذكرة لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن المؤمل أن ينصب تعاون الطرفين على عدد من الأنشطة المحددة التي تناسب ولاية كل منهما وسياساته التشغيلية بما في ذلك تبادل المعلومات والمعرفة للاستفادة من تجارب وموارد وخبرات الطرفين والتشاور حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدعم الإنمائي والقضايا القطاعية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق حول المشاريع والبرامج المؤهلة للحصول على الدعم المشترك بما فيها تحديات الأمن الغذائي العالمي وقضايا تغير المناخ باعتبارها قضايا شاملة.

وسيحدد كل طرف قطاعات التدخل والمناطق ذات الأولوية للتعاون بما يتماشى مع توجهاته الاستراتيجية.