اصطفاف شاحنات تحمل منازل متنقلة بالجانب المصري لمعبر رفح استعدادا لدخول غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 12:31 مساءً - اصطفت عشرات الشاحنات، تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح استعدادًا لدخول قطاع غزة، بحسب ما أفادت به موفدة"القاهرة الإخبارية" ريهام إبراهيم.

وقالت موفدة "القاهرة الإخبارية"، إن العديد من المعدات الثقيلة اصطفت بجانب الشاحنات التي تحمل منازل متنقلة أمام الجانب المصري من معبر رفح تمهيدًا لدخولها.

وأفادت، بدخول 266 شاحنة مساعدات من بينها 22 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت أن إسرائيل لم تلتزم ببنود الاتفاق، من خلال إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى ومحتجزين وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار -الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير أُطلق سراح 16 محتجزًا، من أصل 33 مققر إطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى.

وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.