حماس: لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحريصون على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 12:31 مساءً - قالت حركة "حماس" الفلسطينية، إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الحركة في بيان، اليوم الخميس: "لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملًا".

وأوضحت أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت.

وأكدت، أن وفدًا من الحركة في القاهرة لمعالجة العقبات التي وضعها الاحتلال وسبل تنفيذ الاتفاق كاملًا.

وأشارت إلى أن لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

كانت "حماس" أعلنت، الاثنين، قرارها بتأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل "حتى إشعار آخر"، وهدد "ترامب"، أنه في حال إذا لم تتم إعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة بحلول الساعة 12 ظهر يوم السبت المقبل، فإنه سيعلن إلغاء وقف إطلاق النار.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

واستعادت إسرائيل حاليًا 16 من 33 محتجزًا كان من المقرر إطلاق سراحهم، وذلك علاوة على خمسة رهائن تايلانديين تقرر الإفراج عنهم دون ترتيبات مسبقة.