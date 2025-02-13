36 طنا من المواد الغذائية إلى سوريا ضمن حملة «الكويت بجانبكم»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 10:27 صباحاً - أقلعت اليوم الخميس الطائرة الإغاثية الـ25 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ36 طنا من المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم بيت الزكاة الكويتي وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وأكد مراقب المشاريع وهيئات الخارجية في بيت الزكاة عايد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع، أن (بيت الزكاة) يسعى بظل التوجيهات السامية وتسهيل الجهات الرسمية إلى إرسال مزيد من المساعدات الإغاثية المتنوعة للأشقاء السوريين.

وقال المطيري إن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تبلغنا بنوعية المساعدات المطلوبة والتي ترسل ضمن الجسر الجوي الكويتي بصفة عاجلة بغية سد الحاجة الملحة من الأساسيات إلى جانب المستلزمات الطبية والدوائية والمواد الإيوائية.

ولفت إلى أن (بيت الزكاة) يسعى خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الكويتية إلى التدخل الإغاثي ضمن 20 شاحنة ترسل عن طريق البر متزودة بكافة المواد التي يحتاجها البلد الشقيق في الوقت الراهن.

وأفاد أن الجهود الكويتية الانسانية أثمرت عن وصول المساعدات المختلفة وتوزيعها لمستحقيها بمعية واشراف الهلال الأحمر السوري.