نائب وزير النقل السعودي: لدينا رسالة من الأمير محمد بن سلمان لدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أكّدت وزيرة الأشغال الدكتورة نورة المشعان، دخول الكويت، ممثلة بـ«الأشغال» وهيئة الطرق، مرحلة جديدة من عقود صيانة الطرق الجذرية، متطلعة للاستفادة من الدول الشقيقة في هذا المجال، وتبادل الخبرات معها.

وعلى هامش استقبالها، أمس، وفد وزارة النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق في المملكة العربية السعودية، أوضحت المشعان أن الزيارة تأكيد لعمق العلاقات بين البلدين، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والاستفادة وتبادل الخبرات.

من جهته، قال رئيس الوفد السعودي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي «لدينا رسالة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقديم كامل الدعم للكويت، وتقديم ما نملكه من خبرة طويلة في مجال الطرق وصيانتها».

وأضاف «أتينا لتبادل الخبرات ولديكم تجارب ممتازة في صيانة الطرق، خصوصاً العقود الأخيرة، وسنعمل معاً لتعم الفائدة».

من جانبه، رحّب وكيل «الأشغال» بالتكليف عيد الرشيدي بالوفد الزائر، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تعكس وتعزز العلاقة بين البلدين.

وبيّن أن الزيارة فرصة لاكتساب الخبرات خصوصاً في عقود المقاولات وآلية وكيفية التعاقدات وسنوضح خلال الاجتماع ما قمنا به من خطوات في عقود الصيانة الجديدة التي تم توقيعها والبدء في تنفيذها.