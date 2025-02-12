أخبار عربية

حماس: نجرى اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

0 نشر
0 تبليغ

حماس: نجرى اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:27 مساءً - أعلنت حركة حماس، أنها تجرى اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت، أنّ الوسطاء يبذلون جهودا لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال يتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت أنّ موقفها واضح ولن تقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية، مطالبة الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن المحتجزين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا