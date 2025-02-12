استقرار سعر الدولار
توقف الدولار الأمريكي قليلا، اليوم، عن موجة الصعود التي سجلها في الآونة الأخيرة.
وفي التداولات الآسيوية، ارتفع الدولار بنسبة 0.7 بالمئة، ليصل إلى 153.56 ين ياباني، ويتجاوز متوسط تحركاته خلال مئتي يوم الماضية، لكنه شهد انخفاضا محدودا أمام عملات أخرى وسجل مستوى 1.0358 دولار لليورو.
ووصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2441 دولار في التعاملات الآسيوية، كما سجل الدولار الأسترالي مكاسب أكثر هامشية ووصل إلى 0.6291 دولار.
وصعد الدولار الكندي ليقترب من أعلى مستوى خلال العام الجاري عند 1.4295 للدولار، فيما ظل البيزو المكسيكي وعملات أخرى لأسواق ناشئة تحت ضغط قرب المستويات المتدنية التي سجلتها في الآونة الأخيرة.
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