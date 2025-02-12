وزير الإعلام الكويتى: بطولة الكويت الوطنية للروبوتات منصة حيوية لصقل المهارات واستشراف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:28 صباحاً - قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الثلاثاء إن بطولة الكويت الوطنية للروبوتات تعد منصة حيوية لصقل المهارات واستشراف المستقبل مثمنا عاليا الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة لتمكين الشباب الكويتي ليكونوا رواد المستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المطيري في حفل اختتام الدورة الثانية من بطولة الكويت الوطنية للروبوتات التي نظمتها جامعة الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب وكلية الكويت التقنية ووزارة التربية والمؤهلة للبطولة العالمية (VEX Robotics) في الولايات المتحدة الأميركية هذا العام.

وأضاف أن دولة الكويت تحتفي اليوم بإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإبداع والابتكار لشبابها الطموح في بطولة تعتبر منصة حيوية لصقل المهارات واستشراف المستقبل إذ أثبتت أن المستقبل لا ينتظر بل يبتكر وأنها تعد مختبرا حيا تتجلى فيه قوة المعرفة تأكيدا على التزامنا بتعزيز التميز ودعم العقول الواعدة.

ورأى أن المنافسة في البطولة ليست مجرد إثبات للقدرة إنما هي إعلان بأن دولة الكويت تمتلك طاقات شبابية قادرة على صياغة مستقبل يرتكز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة وهذا انعكاس حي لرؤية دولتنا في تمكين العقول الشابة وتعزيز مهاراتها العلمية والتقنية لتكون قادرة على قيادة اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل الدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله في تمكين الشباب الكويتي ليكونوا رواد المستقبل.

وأشاد بتضافر الجهود ما بين وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للشباب والجهات الخاصة المشاركة في تنظيم البطولة ودعمهم للشباب الكويتي للابتكار والتميز الأمر الذي يعد نموذجا عالميا ناجحا في التكامل ما بين الجهات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبها قالت مدير جامعة الكويت الدكتور دينا الميلم في كلمة إن هذه البطولة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة لتحقيق رؤية دولة الكويت التنموية 2035 بتعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات في وقت يشهد فيه العالم تحولا رقميا سريعا يقوده الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأكدت الميلم التزام جامعة الكويت المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي ودعم المسابقات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي وتفتح آفاقا جديدة للطلبة بالمساهمة في حل المشاكل التكنولوجية في المستقبل.

وأشارت إلى الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة لهذه البطولة والذي يعكس الاهتمام الكبير من القيادة العليا في تعزيز معرفة الطلاب المشاركين بمفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإعدادهم لمسارات وظيفية مستقبلية تمكنهم من مواجهة تحديات الثورة التكنولوجية من خلال التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة التعليمية.

وتأهلت إلى البطولة العالمية (VEX Robotics) في الولايات المتحدة الأميركية فرق (Superheroes) من مدرسة العديلية الابتدائية والمرحلة المتوسطة (ABS Team A) من مدرسة البكالوريا الأميركية والمرحلة الثانوية (Robotech) من مدرسة صلاح الدين ومن المرحلة الجامعية فريق (Autovortex) من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية.

يذكر أن الدورة الثانية من البطولة الوطنية للروبوتات انطلقت مطلع أمس الأول بمشاركة أكثر من 800 طالب وطالبة من شتى المراحل التعليمية شكلوا 170 فريقا تنافسوا في أربع مسابقات هي (SeaPerch) للروبوتات المائية والطيارات المسيرة (Drones) ومسابقة الابتكار والمسابقة الرئيسية (VEX Robitics).