وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الإماراتي التعاون الاستراتيجي بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:29 مساءً - بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان قضايا التعاون الاستراتيجي بين البلدين ضمن منتدى القمة العالمية للحكومات المقام في دبي.

وقال الشيباني: "يسعدني أن أمثل سوريا في القمة العالمية للحكومات اليوم في دبي، وقد كان لي الشرف بلقاء سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتعاون الاستراتيجي بين بلدينا، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية وتعزيز القطاع العام".

وذكرت وكالة "وام" بأنه تم بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقت مباحثات الجانبين إلى الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

وأكد عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء على موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة الجهود التي تقود إلى تلبية تطلعاته في الأمن والاستقرار المستدامين والحياة الكريمة.

وشدد على أهمية المضي قدما في مسار البناء والتنمية في سوريا مع توفير كافة عوامل الأمن والاستقرار من أجل مستقبل واعد يزخر بفرص الازدهار والرخاء لشعبها.

كما بحث الوزيران عددا من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات وسبل استثمار هذا التجمع العالمي لتعزيز التعاون الدولي الداعم لمساعي التنمية المستدامة في المجتمعات