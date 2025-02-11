العراق ينفي منح حق الإقامة المؤقتة لضباط وقادة جيش النظام السوري السابق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:32 مساءً - نفى الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري الأنباء حول منح السلطات العراقية حق الإقامة المؤقتة لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق.

وقال ميري: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن منح السلطات الحكومية العراقية حق الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر الماضي، بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم".

وأضاف: "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملة وتفصيلا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن الشائعات المغرضة".

وتابع: "كما نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له".

ونشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا، قالت فيه إن السلطات العراقيّة منحت حق "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية"، للعشرات من ضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر، مع دخول قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق.