المجلس الوطني الفلسطيني يشكر مصر قيادة وشعبا على دعم بلاده ورفض التهجير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:32 مساءً - أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، عن شكره لمصر، قيادة وشعبا، على الجهود المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي ورفض دعوات التهجير.

وذكر المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم /الثلاثاء/، بالسفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان، حيث بحثا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وسبل تقديم الدعم إلى قطاع غزة.

وأشار فتوح إلى حاجة قطاع غزة لجميع أشكال الدعم وتكثيف المساعدات، وإدخال الآلات الثقيلة لإزالة الركام، داعيا إلى ضرورة لفت أنظار العالم لما يحدث في الضفة الغربية، في ظل عدوان الاحتلال على مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وخصوصا شمالها، وسط تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إدخال الضفة في حرب مماثلة لغزة، لتهجير سكانها بشكل دائم.



من جانبه، أكد السفير إيهاب أن مصر تعمل - بشكل دائم - على مساعدة القطاع وإدخال المساعدات، مشيرا إلى ضرورة استمرار وقف العدوان، وأن مصر تقف - بكل قوة - لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.