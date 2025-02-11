انفجار ضخم في جنين تزامنا مع العدوان الإسرائيلي المستمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:28 مساءً - كشفت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار ضخم في جنين تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي المُستمر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت اليوم، منزل الشهيد نضال العامر بمخيم جنين.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال فجرت المنزل المكون من طابقين جنوب شرق المخيم قرب مسجد الأسير.

وكانت قوات الاحتلال قد سلّمت عائلة الشهيد نضال العامر إخطارًا بهدم منزلها يوم الاثنين الماضي.

ويُواصل الاحتلال عمليات هدم المنازل ونسفها وإحراقها في مخيم جنين، وتحديدًا في حارات: الألوب والفلوجة والبشر والدمج، وسط تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات مُتلاحقة.

واستشهد العامر بعد أن أعدمته وحدة خاصة في جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص عليه من المسافة صفر، في المنطقة الصناعية بجنين، في الثالث من يوليو الماضي.