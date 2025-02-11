رئيس مجلس الوزراء الكويتى يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:28 مساءً - استقبل الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة محمد شهباز شريف على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وسعادة الوكيل للشؤون المالية والإدارية والاتصال بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب وسعادة القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي.