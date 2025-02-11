السفير المشعان: الكويت تطبق نهجا شاملا ومتطورا لمتابعة قضايا مكافحة تمويل الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:31 صباحاً - أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان اليوم الثلاثاء، استمرار جهود دولة الكويت في تطوير قدراتها الوطنية لمكافحة الإرهاب ومواءمة الجهود الدولية خاصة في ظل المستجدات الجيوسياسية والتطورات الناشئة عن التكنولوجيا، مثمنا ثمن الجهود التي تبذلها البلاد في تطبيق نهج شامل ومتطور ومشاركة جهات الدولة ذات الاختصاص بالمعلومات اللازمة لمتابعة القضايا الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب بما يعزز الأمن الوطني ويحفظ السلام الدولي.

وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية بعد ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية بعنوان (تعزيز القدرات للتحقق والملاحقة الفعالة لحالات تمويل الإرهاب وتنفيذ عقوبات مجلس الأمن) عبر منصة (زووم) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في مقر معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي، أوضح أن الورشة ركزت على تعزيز القدرات الوطنية في تحقيق القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب وتطوير الأساليب في جمع وتحليل المعلومات المالية واستكشاف استراتيجيات جديدة لمواصلة ومتابعة العمل المتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب بين جهات الدولة.

وأضاف أن الورشة تمحورت على أربع جلسات تخص نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتحديات المتعلقة بتمويل الإرهاب والممارسات لمكافحة تمويل انتشار التسلح والخبرات في ملاحقة قضايا تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي.