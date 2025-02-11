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الرئيس العراقى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت

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الرئيس العراقى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد، استقبل في العاصمة بغداد، السفير الكويتي لدى العراق حسن محمد الزمان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيس رشيد إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد السفير الكويتي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى سعي بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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