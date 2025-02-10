ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1%واصلت أسعار الذهب الصعود بقوة اليوم، وارتفعت بأكثر من واحد في المئة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة، ليصل إلى 2895.38 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2896.35 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم، وهي سابع ذروة يسجلها هذا العام.

كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 2920.8 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 32.14 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.8 بالمئة، ليصل إلى 983.86 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 970.15 دولار.