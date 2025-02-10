”الأسرى الفلسطينية”: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 580 مواطنا بالضفة الشهر الماضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 05:31 مساءً - أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 580 مواطنا في الضفة الغربية خلال شهر يناير الماضي، أغلبهم في مدينة جنين ومخيمها .

وأشار التقرير الصادر اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى أنه خلال الشهر الماضي سجل نحو 580 حالة اعتقال من الضفة، كانت أغلبها في جنين ومخيمها، التي تشهد عدوانا منذ 21 يوما، موضحا أنه من بين المعتقلين 17 امرأة، و60 طفلا، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من المواطنين.

ولفت التقرير إلى أن 4 معتقلين استشهدوا خلال يناير الماضي، مضيفا أنه وحتى تاريخ وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير الماضي، بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة 14 ألفا و500 معتقل، من بينهم 455 امرأة، و1115 طفلا.