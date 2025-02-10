الرئيس الإيراني: استعداد أمريكا للتفاوض مع طهران ”غير صادق”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 02:24 مساءً - شكك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، في صدق الولايات المتحدة حول سعيها إلى إجراء مفاوضات مع طهران، في ظل فرض عقوبات عليها، بعد أسبوع من إعادة تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسة "أقصى ضغط" على طهران.

وقال بزشكيان: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات، فلماذا فرضت علينا عقوبات؟"، مضيفًا "أن إسرائيل، لا إيران، هي التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط بدعم من واشنطن".

وأوضح أن بلاده قادرة على حل جميع المشكلات التي تواجهها والتصدي لواشنطن، منددًا بسياسات الرئيس الأمريكي.

وتابع: "ترامب يخطط للمؤامرات ضدنا ويدعي في الوقت نفسه أنه يريد الحوار مع إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني، أن بلاده تواجه حربًا اقتصادية شاملة، وتسعى للتصدي لها، مشيرًا إلى أن طهران لن تستسلم للضغوط الأجنبية ولا تسعى للحرب.

وجاءت تصريحات بزشكيان، خلال إحياء الذكرى الـ46 لثورة عام 1979.