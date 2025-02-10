إقلاع الطائرة الإغاثية الـ22 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 02:24 مساءً - أقلعت اليوم الإثنين الطائرة الإغاثية الـ22 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتنسيق مع وزارات (الشؤون) والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع إن «ما تقدمه الكويت من دعم إنساني لسوريا الشقيقة يجسد العلاقات التاريخية العريقة التي تربط البلدين الشقيقين وحرص شعب وحكومة الكويت على أداء الواجب الإنساني اتجاه البلد الشقيق الذي هو في أمس الحاجة للمساعدة والدعم في الوقت الراهن».

وأوضح آلية تسليم المساعدات الكويتية إذ تقوم الجمعية بتسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري للإشراف على التوزيع ومراقبة نقل المساعدات ومعرفة وقياس الاحتياج كما تسلم الأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف إلى وزارة الصحة السورية.

ولفت المغامس إلى أن مادة الطحين ترسل إلى المطاحن الآلية بشكل مباشر وذلك لازدياد الطلب عليها فيما يتم توزيع المواد الغذائية على الاسر المحتاجة هناك.

وأكد حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت في ضوء توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء السوريين.

وأعرب عن شكره للجهات المعنية للإسهام في إيصال المساعدات الإغاثية المتنوعة للأشقاء السوريين من جمعيات وهيئات وجهات رسمية كويتية وعلى رأسها وزارة الدفاع لتسخيرها وتوفيرها الطائرات الإغاثية ووزارة الخارجية و(الشؤون) لمساهمتهم في إنجاح الجسر الجوي الكويتي.