رئيس الوزراء الكويتى يصل إلى الإمارات لترؤس وفد الكويت في القمة العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 02:24 مساءً - - القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار بين القادة وصناع القرار

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد العبدالله أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليكون أكثر اتساقا مع متطلبات بناء مجتمع رقمي وتعزيز النزاهة وتطوير بيئة العمل والاستثمار في رأس المال البشري وتنفيذ البلاد لخططها التنموية بكفاءة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي تصريح أدلى به لدى وصوله إلى الإمارات على رأس وفد الكويت المشارك في القمة المنعقدة في دبي، لفت إلى أن القمة العالمية للحكومات تشهد زخما متصاعدا ونجاحات متتالية عاما تلو الآخر حتى أصبحت منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار بين القادة وصناع القرار، وذلك

وأضاف إن القمة العالمية للحكومات ساهمت بدور كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كمركز لاستشراف مستقبل الحكومات.

وأعرب عن تقديره للعمل والجهد المميزين اللذين يقوم بهما القائمون على تنظيم القمة العالمية للحكومات من أجل تحقيق الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى دبي وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن بن محمد العويس، وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات جمال محمد الغنيم، وسفير دولة الإمارات لدى الكويت الدكتور مطر حامد النيادي، والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي وأعضاء السفارة والقنصلية.

وكان قد توجه والوفد المرافق في وقت سابق اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لترؤس وفد الكويت المشارك في القمة.

وكان في وداعه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.