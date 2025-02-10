رئيس الوزراء الكويتى يتوجه إلى الإمارات لترؤس وفد الكويت في القمة العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 10:36 صباحاً - توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد العبدالله والوفد المرافق له البلاد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في إمارة دبي.

وكان في وداعه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.