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النائب الأول وزير الداخلية الكويتى يستقبل وزير الداخلية الأردني في «قاعدة نواف...

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النائب الأول وزير الداخلية الكويتى يستقبل وزير الداخلية الأردني في «قاعدة نواف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 09:35 صباحاً - استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ فهد اليوسف اليوم الأحد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في قاعدة الشيخ نواف الأحمد التابعة لخفر السواحل في جسر الشيخ جابر الأحمد.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان أن الشيخ فهد اليوسف استقبل الوزير الفراية بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود اللواء مجبل بن شوق والمدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل العميد الركن الشيخ مبارك علي يوسف الصباح.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية في الكويت والأردن إضافة إلى الاطلاع على جاهزية الإدارة العامة لخفر السواحل ودورها في تأمين المياه الإقليمية وحماية الحدود البحرية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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