الخارجية الفلسطينية: السلطة بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أعلنت وزيرة الدولة الفلسطينية للشئون الخارجية "فارسين اغابكيان"، أن السلطة الفلسطينية بدأت دراسة آلية دخولها إلى قطاع غزة.

وقالت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية - في تصريح خاص لقناة "العربية الإخبارية" إن هناك إشارات على تراجع وتيرة الزخم تجاه خطة ترامب بشأن قطاع غزة.

وشددت على أن الأهالي الفلسطينيين النازحين من الشمال إلى الجنوب؛ خير دليل على أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه.

وأضافت المسئولة الفلسطينية، أن المخاطر الحالية في فلسطين كبيرة جدا وغير مسبوقة، مبينة في الوقت ذاته أن الوحشية الإسرائيلية انتقلت من غزة إلى الضفة الغربية.