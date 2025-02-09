رئيس الوزراء العراقي: الباب مفتوح أمام الكويت للدخول في مشاريع طريق التنمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 03:34 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن «الباب مفتوح أمام دولة الكويت الشقيقة للدخول في مشاريع طريق التنمية»، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة الكويت لدى العراق، حسن محمد الزمان».

وهنّأ رئيس الوزراء، بحسب البيان «السفير الكويتي بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة في العراق، متمنياً له التوفيق في عمله، وأشار إلى عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توطيدها وتوسعتها على مختلف المستويات والصعد».

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، «التطلع نحو تعزيز أواصر التعاون الثنائي البناء في مجالات عدة»، مشيراً إلى «الفرص المتاحة، وتوفر البيئة الاستثمارية الملائمة لعمل الشركات العربية والأجنبية، ومنها الشركات الكويتية».

وأشار الى أن «الباب مفتوح أمام دولة الكويت الشقيقة للدخول في مشاريع طريق التنمية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المعلنة، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وترابط المصالح بين البلدين».