أحمد أبو الغيط يستنكر تصريحات اسرائيلية غير مسئولة بشأن السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 02:29 مساءً - استنكر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول نقل الفلسطينيين الي المملكة العربية السعودية مؤكدا أن "المنطق الذي تستند اليه هو منطق مرفوض بالاضافة الي انها تعكس انفصالا تاما عن الواقع".

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، واقليمها هو الضفة الغربية وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما...وأن اي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون اضغاث أحلام، أو اوهام لا وجود لها الا بأذهان من ينطقون بها.