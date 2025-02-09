بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 23.70 نقطة بنسبة بلغت 0.30 في المئة عند مستوى 7919.09 نقطة.

وتم تداول 655.2 مليون سهم عبر تنفيذ 19817 صفقة نقدية بقيمة 195.7 مليون دينار كويتي (نحو 602.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 72.58 نقطة بنسبة 0.99 في المئة عند مستوى 7415.82 نقطة من خلال تداول 517.9 مليون سهم عبر تنفيذ 13821 صفقة نقدية بقيمة 148.9 مليون دينار كويتي (نحو 458.6 مليون دولار).

كما زاد مؤشر السوق الأول 12.52 نقطة بنسبة بلغت 0.15 في المئة عند مستوى 8435.57 نقطة من خلال تداول 137.3 مليون سهم عبر 5996 صفقة بقيمة 46.8 مليون دينار كويتي (نحو 144.14 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 136.64 نقطة بنسبة بلغت 1.86 في المئة عند مستوى 7475.72 نقطة من خلال تداول 456.2 مليون سهم عبر تنفيذ 9194 صفقة نقدية بقيمة 139.6 مليون دينار كويتي (نحو 429.9 مليون دولار).