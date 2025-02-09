36 طنا من المواد الغذائية إلى سوريا ضمن حملة «الكويت بجانبكم»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 11:26 صباحاً - أقلعت اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ20 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق محملة بـ36 طنا من المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجا ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم بيت الزكاة الكويتي وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والدفاع - القوة الجوية.

وقال مراقب المشاريع والهيئات الخارجية في البيت عايد المطيري لوكالة الأنباء الكويتية قبيل الإقلاع، إن البيت تمكن بفضل التوجيهات السامية وتسهيل الجهات الرسمية من إيصال المساعدات الغذائية للأشقاء في سوريا تلبية للحاجة الملحة للأساسيات هناك.

وأضاف أن المساعدات تضمنت بشكل أساسي مادة الطحين بعد تلمس الحاجة الماسة لها من خلال التنسيق والمتابعة مع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري والإدارة المركزية للمطاحن السورية، مشيرا إلى أن مقدار الصرف اليومي للطحين في مختلف المحافظات السورية يقدر بنحو 5 آلاف طن.

وأوضح أن بيت الزكاة مستمر بإرسال المساعدات عبر الجسر الجوي إلى ما بعد شهر رمضان المبارك كاشفا عن التحضير لـ20 شاحنة محملة بمختلف المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جهتها أكدت المتحدث الرسمي لبيت الزكاة منال حسين الحرص على المشاركة في الحملة لمساعدة الأشقاء في سوريا ومواصلة الإسهام في إرسال مزيد من المساعدات من خلال مبادرات الشعب الكويتي الذي جبل على تقديم المساعدات لكل البلدان المنكوبة.

وأوضحت حسين أن آلية العمل تتم بالتنسيق محليا مع الجهات الرسمية عبر وزارتي الخارجية والدفاع إلى جانب التنسيق الخارجي مع الهلال الأحمر ووزارة الصحة السوريين لمعرفة أبرز الاحتياجات الأساسية وتوفيرها بشكل عاجل عبر الجسر الجوي مثمنة جهود كافة الجهات في تذليل العقبات وتسهيل إيصال المساعدات.

وهذه الرحلة هي الثالثة لبيت الزكاة بإجمالي 112 طنا ليصل مجموع المساعدات الإغاثية من الجسر الجوي الكويتي منذ انطلاقه حتى اليوم إلى 571 طنا.