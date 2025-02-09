الكويت تعرب عن إدانتها للتصريحات المستنكرة من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 فبراير 2025 11:26 صباحاً - - أكدت وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها

أعربت الكويت عن إدانتها ورفضها الشديدين للتصريحات المستنكرة من قبل رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان «تؤكد دولة الكويت مجدداً رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيدةً بكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».