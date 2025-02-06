الكويت تستضيف أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 04:30 مساءً - استضافت دولة الكويت اليوم الخميس أعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والوزراء وممثلي دول المجلس لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية وتعزيز التعاون في هذا المجال وذلك في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه منظومة الغذاء.

وقال وزير الصحة الدكتور احمد العوضي الذي ترأس الاجتماع في كلمة بافتتاح الجلسة إن سلامة الأغذية ليست مجرد قضية تنظيمية فحسب بل مسؤولية واستراتيجية صحية مشيرا إلى أن الغذاء الآمن يعد أحد الركائز الأساسية لصحة المجتمع والتنمية المستدامة.

وأوضح العوضي أن التحديات الصحية والغذائية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تفرض على دول مجلس التعاون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التشريعات الغذائية والارتقاء بأنظمة الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الوعي المجتمعي ما يسهم في ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين والمقيمين وحماية الصحة العامة من المخاطر المحتملة.

وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى وصياغة قرارات وتوصيات تدعم بناء منظومة غذائية خليجية مستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية والاستجابة بمرونة وفعالية للتحديات المتجددة.

وشدد على أن تعزيز التكامل الخليجي في مجال سلامة الأغذية يتطلب تعاونا دائما بين الدول الأعضاء باعتباره حجر الأساس في تحقيق الإنجازات المشتركة والارتقاء بمستوى المعايير الغذائية والصحية في دول المجلس.

وعبر عن خالص شكره للوزراء والوفود المشاركة وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مثمنا حضورهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح أعمال الاجتماع الذي يعكس التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون والتكامل في مجال الصحة وسلامة الأغذية.

كما توجه العوضي بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على قيادتها المتميزة للجنة في الدورة السابقة والتي أثمرت عن جهود ملموسة عززت من مستوى سلامة الأغذية في المنطقة الخليجية وجعلت منها نموذجا يحتذى في التعاون