السفير الفلسطيني: نشكر الكويت على موقفها الواضح الرافض تماما لتهجير شعبنا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 02:29 مساءً - أعرب سفير دولة فلسطين لدى البلاد رامي طهبوب عن «الشكر والتقدير باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لدولة الكويت الشقيقة وفي مقدمها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وحكومة دولة الكويت على الموقف الواضح والحاسم والراسخ الذي تجلى صباح اليوم ببيان وزارة الخارجية الكويتية والرافض تماما لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه تحت أي ذريعة كانت».

وقال في تصريح صحافي إن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية لن تسمح بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه ومقدساته، وإن لشعبنا الفلسطيني أهداف وطنية واضحة ولن يتخلى عنها: لا للاحتلال، لا للضم، لا للتهجير. ونطلب من جميع الأشقاء والأصدقاء أن يستمروا في دعمنا لتحقيق هذه الأهداف التي هي الطريق الأقصر للسلام والأمن والازدهار في المنطقة".

وأضاف: «نعيد التأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن المطلوب تنفيذه فورا الآن هو وقف العدوان الإسرائيلي، والوقف الكامل لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإدارة أفضل لإدخال وتوزيع المساعدات وتوفير المأوى الموقت».

وأكد طهبوب أن «حكومة دولة فلسطين جاهزة للعمل على إنجاز هذه المهمة على مراحل دون مغادرة أي مواطن لأرض القطاع».

وقال إنه «على المجتمع الدولي الذي أعلن وبصوت واحد رفض كل مخططات التهجير لأبناء شعبنا دعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف».

وأضاف أن المجتمع الدولي مُطالب بالعمل على إيجاد حل سياسي شامل مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتحقيق عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 1967، وأن هذا هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة".