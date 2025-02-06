الرئيس اللبناني يطالب بانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 02:29 مساءً - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، لرئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، ضرورة تطبيق القرار 1701 الذي ينص على وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار الرئيس اللبناني، اليوم الخميس، إلى ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.

يذكر أن القرار الدولي رقم 1701 أنهى 33 يومًا من الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف عام 2006، ودعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.

تجدر الإشارة إلى أن مهلة الستين يومًا التي منحت لجيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، انتهت في 26 يناير الماضي. ومع ذلك، وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الجاري. ومنذ انتهاء المهلة، تعرض الأهالي لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم العودة إلى قراهم، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.