مدير عام «الجمارك» الكويتى بحث مع سفيري إيران والمكسيك سبل التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 02:29 مساءً - بحث مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتى مطلق العنزي مع سفيري إيران محمد توتونجي والمكسيك إدواردو باتريسيو بينيا هالر سبل التعاون وموضوعات مشتركة.

وأفادت «الجمارك» في بيان أن العنزي بحث خلال اللقاء مع السفير الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات المشتركة والعلاقات التجارية المتبادلة بينهما وسبل التسهيلات التجارية، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا حرصهما على عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة التي تُسهم في بحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.

وفي بيان آخر، أشارت «الجمارك» إلى أن اجتماع المدير العام وسفير المكسيك تم تلبية لطلب السفارة المكسيكية لترتيب، موضحة أنه تمت خلاله مناقشة قانون الجمارك الكويتي لتلبية جميع احتياجات الاستيراد والتوثيق الخاصة بتخليص الشحنات وتخليص المنتجات المعاد استيرادها من المكسيك إلى الكويت.