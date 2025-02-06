مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة: التعاون الخليجي المشترك ركيزة لتعزيز السلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 02:29 مساءً - أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين اليوم الخميس، أهمية الاستمرار في نهج التعاون المشترك لتعزيز السلام والأمن الدولي، وذلك عقب ترؤسه الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 والذي عقد في مقر بعثة المجلس برئاسة الكويت لمناقشة مخرجات القمة الخليجية الأخيرة.

وأوضح الهين أن الاجتماع جاء في إطار تنسيق ومناقشة أولويات العمل الخليجي المشترك على مستوى المنظمات الدولية في جنيف من أجل حماية الأسس القانونية والاتفاقات الدولية ذات الصلة، فضلا عن تنسيق العمل المشترك في مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته الـ58 خلال الفترة من 24 فبراير الجاري إلى الرابع من أبريل المقبل.

وأضاف «كما تناول الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الدولية والتطورات في المنطقة العربية لا سيما الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة والسودان، حيث شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار الإقليمي».

وأكد الهين التزام دول مجلس التعاون الخليجي بدورها الفاعل في دعم القضايا الإنسانية والحقوقية عبر المنظمات الدولية والعمل على تنسيق المواقف الخليجية المشتركة لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس على المستوى الدولي.