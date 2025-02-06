وفد عسكري كويتي يطلع على آليات التعليم والتدريب في «أكاديمية السلطان قابوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 02:29 مساءً - قام وفد من كلية علي الصباح العسكرية وهيئة التعليم العسكري وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية في الكويت بزيارة إلى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في سلطنة عمان، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب الأمني للعنصر النسائي.

وقال آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فواز المسيلم في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، إن الزيارة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلدين الشقيقين بما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.

وأعرب عن شكره وتقديره لقائد الأكاديمية العقيد خليفة الفرعي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الأكاديمية في مجال تأهيل وتدريب العنصر النسائي.

وذكر البيان أن الوفد اطلع خلال الزيارة على نظام التسجيل والقبول وآليات التعليم والتدريب المعتمدة في الأكاديمية، حيث قدم قائد الأكاديمية لهم شرحا مفصلا عن البرامج التدريبية والمناهج التعليمية المطبقة. كما قام الوفد بجولة ميدانية للاطلاع على المرافق والتجهيزات المستخدمة في تدريب الكوادر النسائية الأمنية.