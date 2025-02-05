بوغدانوف يبحث مع الرئيس العراقي مواجهة التحديات وترسيخ الأمن في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 06:31 مساءً - بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في بغداد اليوم الوضع الإقليمي، والجهود الدولية لمعالجة أزمات المنطقة.

وجاء في بيان الرئاسة العراقية اليوم: "استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق".

وأضاف: "نقل بوغدانوف تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية العراقية، وحرص روسيا الاتحادية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فيما حمّل رئيس العراق ضيفه بوغدانوف، تحياته وتقديره إلى الرئيس بوتين، مؤكدا تطلع العراق إلى تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة".

كما استعرض اللقاء تطورات المشهد الإقليمي، والجهود الدولية التي تبذل لمعالجة الأزمات القائمة، وسبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة، وترسيخ حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الرئيس رشيد دعم العراق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووحدة واستقرار سوريا وأهمية مشاركة جميع الأطراف والمكونات في مسار إعادة بنائها.

من جانبه، أعرب بوغدانوف عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، مؤكدا دعم موسكو لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، ودوره في خطوات إرساء السلام في المنطقة.