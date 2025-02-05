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وزيرا الخارجية الجزائري والتركي يبحثان الوضع في غزة

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وزيرا الخارجية الجزائري والتركي يبحثان الوضع في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الوضع في غزة، والعلاقات بين البلدين.

أشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن الجانبين بحثا الشراكة الجزائرية التركية في أفق التحضير لانعقاد الدورة الثالثة للجنة التخطيط المشتركة بين الحكومتين.

كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن مؤخرا أن بلاده ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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