بعد مطاردة استمرت أياما.. قوى الأمن اللبناني تحبط تهريب أسلحة من سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - تمكنت قوى الأمن الداخلي اللبنانية من إحباط تهريب أسلحة وذخائر من الأراضي السورية إلى لبنان، بعد تحركات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية.

وبموجب بلاغ صادر عن عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة: اشتبهت عناصر حاجز ضهر البيدر على مسلك البقاع – بيروت قرابة الساعة 22:00 من تاريخ 11-1-2025 بسيارة رباعية الدفع من نوع "جيب غراند شيروكي" لون "شمباني"، كانت تقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتم توقيف السائق المدعو (ع. ر.) وهو لبناني الجنسية حيث تم ضبط بنادق ومسدسات مختلفة ومماشط وذخيرة عائدة له.

وبعد التحقيق معه اعترف السائق الموقوف بالتاريخ المذكور أعلاه بأنه أحضر الأسلحة من سوريا برفقة شريكه المدعو (ب. ف.) الذي ترجل من السيارة عند الحدود اللبنانية بسبب حادث صدم أحد الأشخاص وقع عند نقطة الجمارك السورية.

وبتاريخ 13-1-2025 تمكنت عناصر الشعبة من توقيف (ب. ف.) في مدينة عاليه حيث اعترف بدوره في عملية التهريب وكشف عن مشاركته مع (ع. ر.) في أكثر من خمس عمليات سابقة مماثلة.

تم حجز السيارة المضبوطة وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لملاحقة متورطين آخرين في الشبكة.