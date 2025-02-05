صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 47,552 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 05:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 47,552 قتيلا و111,629 مصابا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 12 شهيد منهم 8 شهيد انتشال، 4 شهيد متأثر بإصابته و 11 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وفي سياق منفصل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء بأن حجم الخسائر في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي قدرت بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي انتهج تدميرا هائلا شمل مناحي الحياة كافة.

وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية ألقت نحو 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع، ما أدى إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية، وفي قطاع الإسكان تضررت نحو 440 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن.