السفير حسام زكي: التصريحات بشأن التهجير القسرى لسكان غزة صادمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:35 مساءً - أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التصريحات بشأن التهجير القسري لسكان غزة صادمة .

وقال السفير زكي في مداخلة هاتفية لقناة العربية الحدث الإخبارية "إن مفهوم دخول الولايات المتحدة إلى قطاع غزة والاستحواذ على الأرض هو مفهوم جديد تماما ولم يسبق التعامل معه ذي قبل وينبغي التعامل معها بهدوء وروية بالرغم من أن تلك التصريحات تتسم بالخطورة" .

وأضاف أن التصريحات بشأن التهجير القسري لسكان غزة تطلق علامات استفهام أكثر ما تجيب على الأسئلة المطروحة ، لذلك الأمر يستوجب الاستيضاح من الجانب الأمريكي عن ماهية تلك التصريحات وما المقصود بها.

وشدد على أن الموقف العربي المصري الأردني الفلسطيني السعودي هي مواقف ثابتة ولم تتغير في السابق ولن تتغير في المستقبل ، الأرض الفلسطينية هى للفلسطينيين وقطاع غزة لن يباع أو يشترى ، والفلسطينيون في قطاع غزة هم فقط من لهم الحق في هذه الأرض والهدف هو حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية وليس التهجير لأن هذه الأفكار لن تحقق السلام والاستقرار في المنطقة .

وأوضح أن هناك طريقتين للتعامل مع تلك التصريحات إما أن تحدث فزعا كبيرا أو أن التعامل معها بهدوء وروية وثبات وحزم واضح ورفض كامل لا يرقى إليه الشك ، لافتا إلى أن المسألة تتطلب رص الصفوف وهو أمر يجري التحضير له من الجانب العربي ، حيث أن هناك اجتماعا لوزراء الخارجية سيتم عقده في القريب العاجل ، كما سيتم عقد قمة عربية قريبة أيضا وسيتم التعامل مع تلك الأفكار بالحكمة والحزم .

وقال السفير حسام زكي "إن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى والقضية المركزية دائما وليس هناك أفضل من هذا التوقيت لأن ندلل على وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية والحفاظ على ما نطلق عليه دائما ثوابت القضية مثل رفض التهجير وحق السكان في ارضهم ودولتهم وحصولهم على حريتهم واستقلالهم".