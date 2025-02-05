السفير الذوادي يستقبل المبعوث النرويجي للسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 03:35 مساءً - ​استقبل سعادة السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي في مكتبه بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير الجاري السيد أندريا أستايسن المبعوث الخاص لمملكة النرويج إلى السودان، واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين لمساعدة الجهود السودانية الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار وصيانة وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

شارك في اللقاء السيد زيد الصبان مدير إدارة القرن الأفريقي والسودان وأعضاء الإدارة ووفد من وزارة الخارجية النرويجية وسفارة مملكة النرويج بالقاهرة.