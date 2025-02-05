الكويت: اقلاع الطائرة الإغاثية ال19 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 10:28 صباحاً - أقلعت اليوم الأربعاء الطائرة الإغاثية ال19 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية للفئات الأكثر احتياجا في سوريا ضمن حملة (الكويت بجانبكم).

وتأتي هذه الحملة بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتنسيق مع وزارات (الشؤون) والخارجية ووزارة الدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن "هذه الحملة جاءت بفضل التوجيهات السامية وتسهيل الجهات الرسمية في البلاد" مشيرا إلى أن الجمعية تواصل تقديم مساعداتها للأشقاء السوريين في ظل الاحتياجات الملحة في الوقت الراهن.

وأكد العون حرص الكويت على مواصلة دعمها الإنساني التاريخي إذ تعمل على توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة عبر تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة والمتنوعة.