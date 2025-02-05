قطر ولبنان يبحث علاقات التعاون وعددًا من القضايا الإقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 فبراير 2025 08:31 صباحاً - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، خلال لقائه، الثلاثاء في بيروت، مع نواف سلام رئيس الوزراء المكلف في لبنان، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الوزراء القطري - خلال الاجتماع، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية - عن تطلع دولة قطر لاكتمال تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في التقدم والتنمية والازدهار.